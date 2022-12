Hohe Zahlen aus Artikel gelöscht

Am Freitag sagte der Chef der Gesundheitsbehörde von Qingdao in einem von der regierenden Kommunistischen Partei betriebenen Internetportal zufolge, es gebe allein in der Stadt jeden Tag »zwischen 490.000 und 530.000 Neuinfektionen«. Das Virus verbreite sich »rasend schnell« in der im Osten des Landes gelegenen Stadt, sagte Bo Tao.

Das Portal veröffentlichte seinen Artikel am Freitag, dieser wurde von mehreren weiteren Medien verbreitet. Auf dem Internetportal selbst wurde der Artikel aber inzwischen offenbar überarbeitet – am Samstag waren die von Bo genannten Zahlen nicht mehr zu finden. In Qingdao leben rund zehn Millionen Menschen.