Mehr als 40 Tote, knapp 1300 Infizierte in China Coronavirus breitet sich weiter aus

In China infizieren sich immer mehr Menschen mit dem Erreger, der die rätselhafte Lungenkrankheit auslöst. Auch in Europa ist das Virus inzwischen angekommen - in Frankreich befinden sich drei Patienten unter Quarantäne.