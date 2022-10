Faraz Fallahi, ME/CFS Patient

»Ich liege jetzt hier seit zweieinhalb Jahren und jede Faser meines Körpers schreit Natur.

Sie bezeichnen sich selbst als lebende Tote. Betroffene des Chronischen Fatigue-Syndroms, wie Faraz Fallahi. Licht und Lärm – sämtliche Sinnesreize können zur Tortur werden.

Faraz Fallahi, ME/CFS Patient

»Ich würde einfach am liebsten irgendwie die Wiese irgendwie berühren. Ich bin ja auf Social Media unterwegs und habe da mal was geschrieben und bin halt ein bisschen bekannt dafür, dass ich einfach gerne mal wieder einen Baum anfassen würde oder einfach so ein Baum einfach mal da liegend anschauen würde. Und das kann ich halt nicht, weil ich nicht rauskomme wegen des Lichts.«

Die Myalgische Enzephalomyelitis oder auch Chronisches Fatigue-Syndrom, kurz ME/CFS, bestimmt Faraz Leben – er muss rund um die Uhr betreut werden. Heute übernimmt das sein Bruder.

Farzan Fallahi, Bruder von Faraz

»Hallo, ich würde mal deine Beinübungen mit dir machen.«

Unterhalten kann sich der 39-Jährige nicht länger als 20-30 Minuten am Stück, der Rest des Tages ist eine Mischung aus Schlaf und Dämmerzustand. Selbst fernsehen und Musik hören ist zu anstrengend – was bleibt ist das Smartphone, um ab und zu mit der Außenwelt zu kommunizieren. Da Faraz gerade wach ist, gibt es ein kurzes Zeitfenster für uns, ihn zu begrüßen.

Faraz Fallahi, ME/CFS-Patient

»Ich könnte noch kurz Hallo sagen.«

Farzan Fallahi, Bruder von Faraz

»Ja, dann könnt ihr euch noch für drei, vier Minuten unterhalten.«

Faraz Fallahi, ME/CFS-Patient

»Hey, alles gut bei euch?«

Birgit Großekathöfer, DER SPIEGEL

»Ja, und bei dir?«

Faraz Fallahi, ME/CFS-Patient

»Ja, ich habe heute ein paar Medikamente genommen, deswegen bin ich etwas fitter. Um 14.25 Uhr ist noch etwas mehr Energie da.«

Der 39-Jährige hält sich an einen strikten Tagesplan, jede Überanstrengung kann zu einer dauerhaften Verschlechterung seines Zustandes führen. Bevor wir länger mit ihm sprechen können, muss er sich ausruhen.

Seit der Erkrankung hat sich auch das Leben seines Bruders Farzan und seiner Familie komplett verändert. Faraz musste wieder ins Elternhaus in Esslingen bei Stuttgart ziehen, weil seine berufstätige Ehefrau ihn in der gemeinsamen Wohnung nicht durchgehend betreuen kann.

Was bleibt, sind Schnappschüsse aus einer anderen Zeit, aus dem Leben vor der Krankheit.

Farzan Fallahi, Bruder von Faraz

»Wie immer mit Erinnerungsfotos, einerseits schön, andererseits auch traurig. Das ist unser letzter gemeinsamer Urlaub, da waren wir zusammen in Ägypten. Faraz, seine Frau, seine beste Freundin und ich. Da haben wir halt immer viel Blödsinn gemacht.«

»Es ist schon komisch, wenn man weiß, dass er hinter einem liegt und er gar nichts von dem hier hört oder mitbekommt, was hier draußen los ist. Die Helligkeit, die Kinder jetzt hier im Hintergrund rumschreien in der Schule, hört er alles nicht, weil er mit Kopfhörern und verbundenen Augen da drin liegt und es auch immer dunkel ist.«

Faraz ist Diplom-Informatiker und träumt von einer großen Familie. Er ist reiselustig, unternehmungsfreudig und immer für Blödeleien zu haben. Doch von einer Grippeinfektion im Jahr 2019 erholt er sich nicht mehr: Schmerzen breiten sich in seinem Körper aus, er wird arbeitsunfähig. Die Ärzte verordnen Bewegung, doch das führt zu sogenannten Crashs. Seine Belastungsgrenze sinkt immer weiter. Irgendwann kann er sich nicht mehr allein fortbewegen.

Schon vor der Pandemie waren schätzungsweise 250.000 Menschen allein in Deutschland betroffen. Dennoch: Die Krankheit ist bislang kaum erforscht. Bekannt ist: Virusinfektionen sind als Auslöser für ME/CFS bekannt, so zum Beispiel das Epstein-Barr-Virus oder Influenza. In der aktuellen Covid-19-Pandemie zeigt sich, dass auch Long-Covid-Betroffene ME/CFS entwickeln können, Experten gehen daher von einer deutlichen Zunahme an Betroffenen aus.

Mittlerweile ist es kurz vor halb drei, bald erreicht Faraz sein tägliches Zeitfenster, in dem er etwas mehr Kraft hat und mit uns sprechen kann.

Wir drehen das Interview in fast völliger Dunkelheit mit einer lichtempfindlichen Kamera, damit die visuellen Reize so gering wie möglich sind.

Birgit Großekathöfer, DER SPIEGEL

»Wie hält man das aus?«

Faraz Fallahi, ME/CFS-Patient

»Das Liegen? Die ersten Monate konnte ich gar nichts. Da konnte ich wirklich nur von einer Pause bis in die nächste liegen. Ich konnte nicht mal auf das Handy gucken. Das hält man nicht aus. Das ist keine Wahl, die man hat. Im Kopf wirst du wahnsinnig. Das ist auch etwas, was mir andere berichtet haben, mit denen ich spreche, die auch betroffen sind. Eigentlich wünschst du dir jede Nacht einzuschlafen, aber nicht mehr aufzuwachen.«

Bisher weiß man, dass ME/CFS eine oftmals schwer verlaufende, neuroimmunologische Multisystemerkrankung ist. Betroffen sein kann das Gehirn, so entwickelt mancher Patient demenzähnliche Zustände, leidet unter Sprach- und Konzentrationsstörungen. ME/CFS kann sich aber auch auf das Herz auswirken, zum Beispiel durch Rhythmusstörungen oder Herzrasen. Hinzu kommen können Atemnot oder Kurzatmigkeit und eine extreme Abgeschlagenheit. Wird eine individuelle Belastungsgrenze überschritten, können sich die Symptome dauerhaft verstärken.

Carmen Scheibenbogen leitet in Berlin eine von nur zwei Ambulanzen deutschlandweit, die auf die Krankheit spezialisiert und spätestens seit der Pandemie völlig überrannt sind.

Carmen Scheibenbogen, Charité Berlin

»Das ist eine Katastrophe, weil damit haben die allermeisten überhaupt keine vernünftige Betreuung, und das Schlimme ist, weil die Erkrankung häufig falsch eingeordnet wird, nehmen auch die Hausärzte das nicht ernst, Sie wissen es einfach oft nicht besser. Es wird dann oft als psychosomatische Erkrankung oder somatische Belastungsstörung oder auch Depression eingeordnet, und da gilt die Empfehlung, dass körperliche Aktivität wichtig ist, und dann wird das oft auch verkannt, wie schwer die Erkrankung ist.«

Eine Therapie, die die Krankheit heilt, gibt es bislang nicht – und somit auch wenig Hoffnung auf Besserung. In ihrer Not versuchen die Betroffenen, sich selbst zu medikamentieren, oft mit Präparaten, die eigentlich für andere Krankheiten bestimmt sind.

Faraz Fallahi, ME/CFS-Patient

»Nicht jeder mit der Erkrankung ist so schwer betroffen wie ich. Für die Leute wünsche ich mir einfach, dass es eine Therapie gibt, die sie ein Stück weit zurück ins Leben geht. Für mich gibt es den Wechsel zwischen Realität und Hoffnung im Kopf immer. In der Realität sehe ich nicht, dass ich irgendwo hingehe.«

Mittlerweile kann Faraz kaum noch feste Nahrung zu sich nehmen. Ein Steak, eines seiner Lieblingsgerichte, hat er lange nicht mehr gegessen. Seine 70-Jährige Mutter geht mit dem Mixer auf den Balkon, der Lärm des Gerätes würde Faraz im Nebenzimmer zu sehr belasten.

Er hält durch, weil er eine Aufgabe für sich gefunden hat.

Faraz Fallahi, ME/CFS-Patient

»Zusammen mit anderen Freiwilligen kämpfen wir aus unseren Betten und Wohnungen heraus auch, um die Politik aufmerksam zu machen.«

Faraz Fallahi, ME/CFS-Patient

»Wir haben nicht mehr viel Zeit und dann wird keiner mehr über Long Covid, über ME/CFS reden oder über Versorgungsstrukturen oder sonst irgendwie was. Und dann werden noch weniger Politiker als jetzt schon Bock darauf haben, noch weniger interessiert sein. Und dann ist der Zug abgefahren und deswegen muss jetzt was passieren. Ja… 55?«

Birgit Großekathöfer, DER SPIEGEL

»Jetzt müssen wir Schluss machen?«

Faraz Fallahi, ME/CFS-Patient

»Ja, Schluss machen. Genau.«