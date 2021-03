Forderung des Ärztepräsidenten Niedergelassene Ärzte sollen über Impfreihenfolge entscheiden

Sie wüssten am besten, welche ihrer Patienten besonders gefährdert sind: Ärztepräsident Klaus Reinhardt will, dass Ärztinnen und Ärzte selbst entscheiden, in welcher Reihenfolge sie Corona-Impftermine vergeben.