Haben eigentlich alle gerade Corona? Das könnte man zumindest meinen, wenn man in sein persönliches Umfeld schaut. Die offizielle Coronainzidenz sinkt zwar, weil aber viel weniger getestet wird als bisher, hat sie ihre Aussagekraft verloren. Nicht nur die gefühlte Inzidenz ist gewachsen, auch die tatsächliche Dunkelziffer .

Beginnt nun langsam das Ende der Pandemie, können wir uns locker machen? Oder gilt weiterhin größte Vorsicht? Darüber gibt Marco Binder Auskunft, Virologe an der Uniklinik Heidelberg. Seine dringendste Bitte: Das Impfen nicht vergessen und auch an den ersten Booster denken. Was er sonst noch rät, hören Sie im Podcast.