Der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes hat mit Blick auf die hohen Coronainzidenzen in Deutschland eine Rückkehr zu einer bundesweiten Maskenpflicht gefordert. »Wir brauchen jetzt eine Maskenpflicht in Innenräumen wie Supermärkten, Geschäften und öffentlichen Gebäuden«, sagte der Verbandsvorsitzende Johannes Nießen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. »Die Länder sind am Zug, die Maskenpflicht sofort umzusetzen. Sonst droht eine Überlastung des Gesundheitssystems und eine Überlastung der Bereiche mit patientennahem Kontakt wie Kliniken.«