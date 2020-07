Wolfgangsee, Landau, Schwäbisch Gmünd Wie Superspreader die Pandemie anheizen

Praktikanten am Wolfgangsee, eine Beerdigung in Baden-Württemberg, Ernte auf einem Bauernhof: Immer wieder heizen Superspreader-Events die Corona-Pandemie an. Werden sie als Faktor in den Berechnungen unterschätzt?