Genvariante fördert gute Immunantwort

Etwa zehn Prozent der Bevölkerung in Europa trägt die Genvariante »GNB3 TT« in sich. Das Gen GNB3 verschlüssele eine wichtige funktionelle Untereinheit der sogenannten G-Proteine, erklärte die Studienautorin Birte Möhlendick vom Institut für Pharmakogenetik gegenüber der Deutschen Presseagentur. Die G-Proteine seien an vielen Prozessen im Körper beteiligt. »Unter anderem konnte unsere Arbeitsgruppe in eigenen Vorarbeiten bereits zeigen, dass die in der Studie beschriebene Genvariante eine Aktivierung von Immunzellen zur Folge hat«, sagt Möhlendick. Eine frühzeitige und adäquate Immunantwort spiele bei dem Verlauf von Covid-19 eine große Rolle. In der Studie wurde zum einen geschaut, ob die Patientinnen und Patienten mit unterschiedlich schweren Verläufen verschiedene Immunantworten haben und zum anderen, ob die Genvariante in GNB3 gegebenenfalls dafür verantwortlich ist.