Der Bericht liest sich nun wie eine Zusammenstellung von Abwägungen, von Urteilsnuancen, von vorsichtigen Verbesserungsvorschlägen.

Wie gut schützten Masken? Antwort: Schon sehr gut, aber ihre Wirkung ist nicht überall gleich stark, abhängig vom Modell und besonders abhängig von der Art, wie die Maske getragen wird.

Wie wirksam war der Lockdown? Wirksam, wahrscheinlich, aber nicht zu jeder Pandemiephase gleichermaßen.

Wie nützlich waren die Kontaktnachverfolgung? Nützlich, vermutlich, obwohl sie mit einer besseren digitalen Infektionserfassung noch nützlicher gewesen wäre, vermutlich.

Wie sinnvoll die Schulschließungen? Die Antwort auf diese Frage bleibe offen, weil »im schulischen Bereich eine Reihe von Maßnahmen gleichzeitig eingesetzt wurden und damit der Effekt von Einzelmaßnahmen nicht evaluiert werden kann«. Inwiefern die Schulschließungen negative und nicht-gewollte Auswirkungen auf das Kindeswohl gehabt haben, müsse eine andere Expertenkommission prüfen.

So zögerlich die Kommission in der Bewertung der Maßnahmen ist, so klar ist sie in der Erklärung, warum sie so ist.