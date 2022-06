Impfungen seien von Studien-Teilnehmern gut vertragen worden

Die Ergebnisse stammen aus einer Studie mit 1234 Personen ab 56 Jahren. Die Impfungen seien von den Teilnehmern gut vertragen worden. Nach Angaben der Unternehmen deuten die Daten darauf hin, dass beide angepassten Omikron-Kandidaten die in letzter Zeit vorherrschenden Varianten BA.4 und BA.5 neutralisieren, wenn auch in geringerem Maße als bei BA.1. Biontech und Pfizer wollen weitere Daten sammeln, um herauszufinden, wie gut die Booster gegen die in letzter Zeit zirkulierenden Varianten wirken.