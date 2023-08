Mehr Killerzellen bei »einseitig« Geimpften

Die Forschenden nutzen Daten von 303 Personen, die während der Corona-Impfkampagne ihre Erst- und Zweitimpfungen mit dem Biontech-Impfstoff verabreicht bekommen haben – 147 davon zweimal in denselben Arm, 156 in den linken und den rechten Arm.

Das Ergebnis: Bei den »einseitig« Geimpften fanden die Forschenden später erheblich öfter CD8-T-Zellen, umgangssprachlich auch T-Killerzellen genannt – nämlich in 67 Prozent der Fälle, während sie bei den Menschen, die in beide Arme gespritzt wurden, nur in 43 Prozent der Fälle beobachtet wurden. Mit mehr Killerzellen kann das Immunsystem laut der Uni bei einer Coronainfektion mit hoher Wahrscheinlichkeit besser auf das Virus reagieren.