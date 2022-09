Die Zahl der bekannten Infektionsfälle in Deutschland ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) binnen Tagesfrist um 46.514 Fälle auf über 32,6 Millionen gestiegen. Das sind 4457 Fälle mehr als am Donnerstag vergangener Woche, als 42.057 Fälle gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 244,4 von 236,2 am Vortag.