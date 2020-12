Beschleunigter Corona-Impfstoff für Europa Sicherheit, Nebenwirkungen und ein Wermutstropfen

Acht Tage früher als geplant: Am Dienstag wurde bekannt, dass Europa schon am 21. Dezember über die Zulassung eines Impfstoffs entscheiden will. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.