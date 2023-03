»Atemnot, Husten, Herzrasen, Kopfschmerzen, starke Müdigkeit gehören zu den häufigsten Symptomen«, sagt Kardiologe Vassilios Vassiliou von der University of East Anglia, der an der aktuellen Studie mitgearbeitet hat. Das Erschöpfungssyndrom Fatigue, ist auch von anderen Virusinfektionen bekannt wie dem Epstein-Barr-Virus.

Betroffene von Long Covid berichten zudem von Brustschmerzen, Schwindel, Schlaflosigkeit, Gelenkschmerzen, Angstzuständen, Appetitlosigkeit, Tinnitus, anhaltende Veränderungen des Geruchs- und Geschmackssinns. Einige sagen, in ihrem Gehirn ziehe eine Art Nebel auf.

Ursachen noch immer unklar

Bei vielen klingen die Beschwerden von allein ab. Einige Long-Covid-Patienten haben wiederum eine extreme Belastungsintoleranz. Selbst Zähneputzen kann in solchen Fällen zu anstrengend sein . In der aktuellen Studie berücksichtigte das Forschungsteam Beschwerden, die auch mehr als drei Monate nach der Infektion noch akut waren. Im Fachjargon ist in solchen Fällen von Post-Covid die Rede.