In der Debatte über eine Ausweitung der Empfehlung zu Corona-Viertimpfungen zeigen sich Fachleute weiter sehr skeptisch. Einen kompletten Schutz vor einer Infektion durch wiederholtes Boostern erreichen zu wollen, sei kein realistisches Ziel, sagte Christoph Neumann-Haefelin, Leiter der Arbeitsgruppe Translationale Virusimmunologie am Universitätsklinikum Freiburg in einer Videoschalte des »Science Media Centers«.

»Das Ziel der Boosterimpfung muss sein, die verschiedenen Personengruppen vor wirklich schweren Infektionsverläufen zu schützen«, so Neumann-Haefelin. Bei Gesunden ohne Immunproblem halte eine relativ robuste T-Zell-Antwort bereits nach der zweiten Impfstoffdosis fast ein Jahr an, sagte er. Die erste Auffrischimpfung erhöhe vorübergehend noch einmal den Schutz, auch durch gesteigerte Antikörperspiegel, und trage zu dessen Dauer bei.

Sogenannte neutralisierende Antikörper können – wenn ausreichend vorhanden – eine Infektion unterbinden, sie sind quasi die erste Abwehrlinie im Körper. Allerdings sinken die Antikörpertiter bereits in den ersten Wochen nach der Impfung wieder. Für einen kompletten Schutz gegen eine Omikron-Infektion reichen die Antikörper nach zweimaliger Impfung daher nicht aus. Auch deshalb war die Boosterkampagne in Deutschland ausgeweitet worden.

Antikörper werden im Laufe der Zeit besser

Das Abfallen der Antikörperspiegel nach einer Infektion oder Impfung sei »ein ganz normaler Vorgang«, sagte auch der wissenschaftliche Direktor des Deutschen Rheuma-Forschungszentrums Berlin, Andreas Radbruch. Was in der Diskussion oft zu kurz komme: Es sei dann zwar weniger Masse vorhanden, aber die Qualität der Antikörper nehme zu – »und zwar ganz drastisch«. Dieser sehr wichtige Prozess, die sogenannte Affinitätsreifung, dauere etwa ein halbes Jahr und könne nicht abgekürzt werden: Wer nun einen zweiten Booster in Erwägung ziehe, könne vor diesem Hintergrund »gut warten bis zum Herbst«, um diesen Prozess nicht zu unterbrechen. »Wer den Prozess unterbricht, hat zwar mehr Antikörper, aber schlechtere«, so Radbruch.