Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 26.583.016 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

In der Debatte über die Corona-Politik für den Herbst hat FDP-Chef Christian Lindner unterdessen deutlich gemacht, dass zuerst die geplante wissenschaftliche Beurteilung von Schutzmaßnahmen abgewartet werden soll. »Ich beteilige mich jetzt nicht an der Diskussion über einzelne Maßnahmen, denn dann würde ich ja ein Wissen mir anmaßen, das man noch gar nicht haben kann«, sagte der Bundesfinanzminister am Dienstagabend in der ARD-Sendung »Maischberger«. »Weil die Wirksamkeit einzelner Maßnahmen uns die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt ja erst darlegen wollen.« Klar sei für ihn aber: »Freiheitseinschränkungen pauschal sollte es nicht mehr geben.«