In München stiegen die Fallzahlen zuletzt stark an. Seit rund zwei Wochen findet in der bayerischen Hauptstadt das Oktoberfest mit Tausenden Besucherinnen und Besuchern täglich statt. Die Inzidenz liegt dort mit 695,8 weit über dem Bundesdurchschnitt. In den vergangenen sieben Tagen wurden dort mehr als 10.000 neue Coronafälle gemeldet – rund 6500 mehr als in Hamburg, wo die zweitmeisten Fälle in der vergangenen Woche gemeldet wurden.