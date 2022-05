Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 307,2 von 312,1 am Vortag. 159 weitere Personen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 138.485.

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 64.437 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 21.815 Fälle weniger als am Dienstag vor einer Woche, als 86.252 Coronainfektionen gemeldet wurden.

Trotz der aktuell stark fallenden Zahlen geht der Blick bereits in Richtung Herbst. In der kälteren Jahreszeit sind wieder mehr Fälle zu erwarten. Der Deutsche Lehrerverband wirft der Politik vor, die Schulen mit Blick auf die Pandemie unzureichend auf das kommende Schuljahr vorzubereiten.

»Die Politik macht beim Thema Pandemie und Schule schon wieder ihre Hausaufgaben nicht«, sagt Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Bereits jetzt müssten die Weichen für sicheren Unterricht im kommenden Schuljahr gestellt werden. »In einer Herbstwelle können Masken ein entscheidender Faktor sein, um die Schulen offenzuhalten.« Momentan fehle den Ländern aber die Gesetzesgrundlage, um flächendeckend eine Maskenpflicht an Schulen anzuordnen.

Ärzte: Massenhafte Bestellung von Impfstoff nicht sinnvoll

Auch von Medizinerseite gibt es Kritik am Vorgehen der Bundesregierung gegen das Virus. Die deutsche Ärzteschaft hält es für voreilig, dass die Regierung bereits für 830 Millionen Euro neue Coronaimpfstoffe bestellt hat.

»Das ist nur sinnvoll, wenn diese Impfstoffe schon an die neue Virusvariante angepasst sind, also wirksamer sind als die bisherigen. Aber noch wissen wir nicht genau, was auf uns zukommt«, sagte der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung«.