Auch Vergleiche der Daten sind wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen und Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach rechnet mit einem zügigen Start von Coronaimpfungen mit dem zugelassenen neuen Präparat, das an die Virusvariante BA.5 angepasst ist. »Wir werden wahrscheinlich in der nächsten Woche bereits den Impfstoff zur Verfügung stellen«, sagte der SPD-Politiker am Dienstag am Rande eines Israel-Besuchs.