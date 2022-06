Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Samstagmorgen mit 445,1 angegeben. In der Vorwoche hatte die Inzidenz bei 348,9, im Vormonat bei 407,4 gelegen. Am Freitag war der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 427,8 wenig aussagekräftig gewesen, weil an Fronleichnam (Donnerstag) einige Bundesländer keine Zahlen ans RKI übermittelt hatten.