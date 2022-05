Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 106.631 Coronaneuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind 35.030 Fälle weniger als am Mittwoch vergangener Woche, als 141.661 Fälle registriert wurden.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz – also der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche – sinkt auf 591,8 von 632,2 am Vortag und 887,6 in der Vorwoche. Außerdem erfasste das RKI 241 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Gesamtzahl auf 135.942.