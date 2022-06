Wie wird die Sieben-Tage-Inzidenz berechnet?

Das RKI berechnet die Sieben-Tage-Inzidenz auf Basis des Meldedatums, also dem Tag, an dem ein Fall beim Gesundheitsamt registriert wurde. Die montags vom RKI veröffentlichte Inzidenz basiert demnach auf Fällen, deren Meldedatum zwischen dem vorherigen Montag und dem gerade vergangenen Sonntag liegen – und die schon über die Meldekette beim RKI eingegangen sind. Das trifft wegen der Meldepausen am Wochenende nur für einen kleinen Teil der Fälle zu, die die Ämter freitags, samstags oder sonntags registriert haben. Diese Fälle kann das RKI erst in den Folgetagen in seiner Inzidenzberechnung berücksichtigen. Die Lücken mitteln sich über die Betrachtung eines Zeitraums von sieben Tagen nicht heraus.