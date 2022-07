Die Zahl der Schwerkranken, die auf Intensivstationen in Deutschland mit Covid-19 behandelt werden, ist am Sonntag auf 1000 gestiegen, am Montag wurden 1062 gemeldet. Das geht aus dem Tagesreport des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) und des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. So hoch war diese Patientenzahl demnach seit Mitte Mai nicht mehr. Zum Vergleich: Im Dezember 2021 waren noch knapp 4900 schwer Erkrankte mit Covid-19 zeitgleich behandelt worden, danach sanken die Werte mit zwischenzeitlichen Plateauphasen ab.