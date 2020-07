Corona-Hotspot Luxemburg "Wir haben unterschätzt, wie Infizierte ohne Beschwerden das Virus weitergeben"

In Luxemburg gibt es so viele Coronafälle pro Einwohner wie sonst nirgends in Europa. Rudi Balling, der Pandemie-Experte des Landes, erklärt, was das für angrenzende Länder wie Deutschland bedeutet.