Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 31.771.884 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Insgesamt ist in der Coronakrise ein erneuter Rückgang bei den entscheidenden Kennzahlen zu verzeichnen. So lag die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz um 18 Prozent niedriger als in der Vorwoche. Das geht aus dem Wochenbericht des Instituts vom Donnerstag hervor, der sich auf die Woche 8. bis 14. August bezieht.

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner ist demnach in allen Altersgruppen gesunken und lag in der Woche bei 356. Es ist jedoch von einer hohen Dunkelziffer auszugehen.