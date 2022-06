Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 105.840 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 104.030 mehr als am Dienstag vor einer Woche, als nach dem Feiertag 1750 Fälle gemeldet wurden. Nach Angaben des RKI können die Daten an und nach Feiertagen erheblich schwanken. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 447,3 von 331,8 am Vortag. 107 weitere Personen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 139.914.