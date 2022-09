Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 32.218.483 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Generell sind die Coronainzidenzen in Deutschland laut (RKI) in der vergangenen Woche in fast allen Bundesländern und Altersgruppen zurückgegangen. »Lediglich bei den Schulkindern war in den letzten beiden Wochen ein leichter Anstieg zu beobachten«, heißt es im Covid-19-Bericht des RKI von Donnerstagabend, der sich vor allem auf die vorige Woche bezieht. Im Wochenvergleich betrage der bundesweite Inzidenzrückgang knapp 14 Prozent.