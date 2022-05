Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 262,6 von 281,8 am Vortag. 136 weitere Personen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 138.779.

Das Robert Koch-Instituts (RKI) meldet 39.705 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 19.014 Fälle weniger als am Donnerstag vor einer Woche, als 58.719 Corona-Infektionen gemeldet wurden.

Wegen des Feiertags am Donnerstag veröffentlichte das RKI neben den tagesaktuellen Zahlen auch seinen Wochenbericht bereits am Mittwoch. Allerdings in stark gekürzter Fassung.

Die Coronainfektionen und -Klinikaufnahmen gehen nach Angaben des RKI weiter deutlich zurück. Die Sieben-Tage-Inzidenz sei im Vergleich zur Vorwoche um 28,8 Prozent gesunken, teilte das RKI in seinem Bericht für die Zeit vom 16. bis 22. Mai mit. Es registrierte 350 Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Höchste Sieben-Tage-Inzidenzen unter den Bundesländern wurden in Schleswig-Holstein, Bremen und Niedersachsen registriert.