Trotz des aktuellen Rückgangs an diesem Mittwoch. Die seit Wochen tendenziell wieder steigende Zahl von Corona-Infektionen schlägt sich einem Zeitungsbericht zufolge nun auch bei den Krankschreibungen nieder. Nach einem Tiefstand von 63 Arbeitsunfähigen je 10.000 Versicherten in der 22. Kalenderwoche stieg deren Zahl in der 25. Kalenderwoche auf 97 je 10.000 Versicherten. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland aus aktuellen Daten der Krankenkasse Barmer.