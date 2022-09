Eine Vergleichsgruppe wurde aus rund tausend Menschen ohne vorangegangene Infektion gebildet. Rund 19 Prozent der zuvor Coronainfizierten wiesen demnach relevante Symptome für ein chronisches Erschöpfungssyndrom auf. In der Vergleichsgruppe waren es im Gegensatz nur acht Prozent. Chronische Erschöpfung kommt den Forschenden zufolge damit auch Monate nach einer Infektion mit dem Coronavirus mehr als doppelt so häufig vor wie in der gesunden Allgemeinbevölkerung. Insbesondere trifft sie jüngere Frauen zwischen 18 und 24 Jahren.