Der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, fordert in der Pandemie Nachbesserungen am geplanten Infektionsschutzgesetz. »Wir begrüßen, dass eine Maskenpflicht in Innenräumen weiter möglich sein soll«, sagte Gaß der »Rheinischen Post«. »Die Ausnahmen für Geimpfte sind aber völlig unpraktikabel und widersprechen deshalb dem Ziel eines guten Infektionsschutzes.«

Auch die für Kliniken geplanten Regeln seien nicht umsetzbar: Den Krankenhäusern werde mit den neuen Regeln ein so nicht umsetzbarer, zusätzlicher Aufwand aufgebürdet.

Lauterbach will keine generelle Empfehlung gegeben haben

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach schließlich will frühere Äußerungen zur vierten Coronaimpfung nicht als Empfehlung für alle jüngeren Menschen verstanden wissen. »Ich habe nicht gesagt: Für alle die vierte Impfung«, sagte der SPD-Politiker am Dienstagabend im ZDF-»heute journal«. »Ich habe nie gesagt, dass alle jüngeren Leute sich jetzt impfen lassen sollen. Das ist einfach falsch.«