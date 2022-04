Der Trend zu merklich sinkenden Corona-Kennzahlen in Deutschland setzt sich weiter fort. Aktuell meldet das Robert Koch-Institut (RKI) 201.729 Neuinfektionen im Zeitraum von 24 Stunden. Das sind 73.172 Fälle weniger als am Mittwoch vor einer Woche, als 274.901 positive Tests gezählt wurden. Insgesamt liegt damit in Deutschland die Zahl der bestätigten Infektionen bei etwa 22,3 Millionen.