In Deutschland ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) die Zahl der bekannten Infektionen um 54.504 auf über 32 Millionen gestiegen. Das sind 5907 Fälle weniger als am Dienstag vor einer Woche, als 60.411 Ansteckungen verzeichnet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 247,3 nach 288,5 am Dienstag davor (die Zahlen am Montag haben wegen des Wochenendes kaum Aussagekraft).