Maske als »persönliche Schutzmaßnahme«

Die Linke im Bundestag befürwortet eine Maskenpflicht in vielen Bereichen, etwa im Einzelhandel, bei körpernahen Dienstleistungen oder bei Veranstaltungen in Innenräumen. Die gesundheitspolitische Sprecherin Kathrin Vogler betonte gegenüber der Zeitung: »Die Pandemie ist noch nicht vorbei«.

Anja Piel, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbunds forderte in der »Welt«, die »Sars-CoV-2-Arbeitsschutzregel wieder in Kraft zu setzen«. Dazu gehöre auch das Maskentragen als »persönliche Schutzmaßnahme«. Lehrerverbandschef Heinz-Peter Meidinger forderte von der Regierung, eine Maskenpflicht in Klassenzimmern bereits ab Anfang August zu ermöglichen. Der »jetzige Zeitplan der Bundesregierung« sei nicht geeignet, »rechtzeitig zum Schulstart beim Gesundheitsschutz an Schulen gut aufgestellt zu sein«.