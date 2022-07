In Deutschland ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) die Sieben-Tage-Inzidenz auf 702,4 gestiegen. Am Vortag hatte sie mit 661,4 noch deutlich unter der Schwelle von 700 gelegen. Insgesamt steigt die Zahl der bekannten Infektionen um 154.729 auf über 29,1 Millionen. Das sind 7240 Fälle mehr als am Dienstag vor einer Woche, als 147.489 verzeichnet wurden.