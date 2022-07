Auf den Intensivstationen steigt die Zahl der Covid-19-Patienten seit langer Zeit wieder an. Am Mittwoch meldete die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) 1238 Schwerkranke, die auf Intensivstationen mit Covid-19 behandelt werden. Das waren 25 mehr als am Vortag. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach warnte am Abend mit Hinweis auf steigende Fallzahlen und Personalausfall: »Im Herbst ist die Bandbreite der Infektionen, die wir zulassen können, nicht groß«. Deutschland befinde sich keineswegs in einer endemischen Lage.