Insgesamt steigt die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus seit einiger Zeit wieder. Das zeigt sich auch bei den Fallzahlen in Einrichtungen mit besonders gefährdeten Personengruppen.

Laut Robert Koch-Institut (RKI) werden auch in medizinischen Einrichtungen und Pflegeheimen mehr Coronaausbrüche verzeichnet. So gab es in der vergangenen Woche in medizinischen Einrichtungen wie beispielsweise Kliniken 220 (Vorwoche: 155) aktive Ausbrüche, in Alten- und Pflegeheimen waren es 413 (Vorwoche: 301).