Dritte Welle ist kaum noch zu stoppen Icon: Spiegel Plus Mutanten stecken viele Kinder an

In rasendem Tempo verbreiten sich die Mutanten in Deutschland. Sie geben den Forschern Rätsel auf: Was macht sie so hochinfektiös? Und warum sucht sich B.1.1.7 in Israel so viele jüngere Opfer?