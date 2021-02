Audiostory Icon: Spiegel Plus Mutanten stecken viele Kinder an

In rasendem Tempo verbreiten sich die Mutanten in Deutschland. Sie geben den Forschern Rätsel auf: Was macht sie so hochinfektiös? Und warum befällt B.1.1.7 in Israel so viele Jüngere? Hören Sie hier die Geschichte (21:00 Minuten).