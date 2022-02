+++ Corona-News +++ Lauterbach will Schulen »massiv« entlasten, wenn Zahlen weiter sinken

Der Bundesgesundheitsminister stellt Lockerungen an Schulen in Aussicht. Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft mahnt zur Vorsicht. Und: Weltweit sind 6,2 Millionen Menschen mit oder an Corona gestorben. Der Überblick.