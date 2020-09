+++ News-Update am Freitag +++ Brasilien registriert 40.000 Neuansteckungen an einem Tag

Das Coronavirus breitet sich in Brasilien weiter rapide aus. In Europa ist das Vertrauen in Impfungen geringer als in anderen Teilen der Welt. Und: Fitnessgeräte für daheim boomen in der Krise. Der Überblick.