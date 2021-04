+++ Corona-News +++ Schäuble hält schnelle Änderung des Infektionsschutzgesetzes für möglich

Kanzlerin Merkel will die Länder bei der Pandemiebekämpfung entmachten. Wolfgang Schäuble hält das für zügig umsetzbar. Und: Brasiliens Senat will Regierungsvorgehen in der Coronakrise überprüfen. Der Überblick.