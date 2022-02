+++ Corona-News +++ Krankenhausgesellschaft rechnet nicht mehr mit Überlastung

In den Kliniken wird die Lage inmitten der Omikron-Welle wahrscheinlich nicht so schlimm, wie befürchtet. Und: Gesundheitsminister Lauterbach erwartet Vollzug der Impfpflicht in Bayern. Der Überblick.