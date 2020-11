+++ Corona-News +++ Mehr als 17.000 Neuinfektionen in Deutschland gemeldet

In Deutschland sind 17.561 neue Corona-Fälle registriert worden. Menschenrechtsaktivisten warnen vor einer massiven Virus-Ausbreitung in Syrien. Und: Südaustralien geht wegen 22 Neuinfektionen in den Lockdown. Der Überblick.