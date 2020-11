+++ Corona-News +++ Bund plant Nationale Gesundheitsreserve an 19 Standorten

Schutzmasken, Beatmungsgeräte, Medikamente: Der Bund will an dezentralen Standorten in Deutschland eine Nationale Gesundheitsreserve aufbauen. Und: Das RKI meldet 11.169 Neuinfektionen. Der Überblick.