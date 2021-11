+++ Corona-News +++ Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland erreicht Wert von 452,4

Die Infektionszahlen in Deutschland steigen weiter, wie auch die Zahl der Covid-Patienten in den Kliniken und die der Toten. Die designierte Bundesregierung will noch vor Amtsantritt einen Krisenstab einsetzen, mit einem Bundeswehrgeneral an der Spitze. Der Überblick.