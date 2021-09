+++ Corona-News +++ RKI meldet 10.835 Neuinfektionen – Inzidenz steigt auf 80,7

Die Coronazahlen steigen in der vierten Welle weiter leicht an – 24 weitere Menschen starben an Covid-19. Intensivmediziner warnen vor den Folgen, falls die Impfquote nicht steigt. Der Überblick.