254 Anträge seien bislang abgelehnt worden, berichtete der WDR am Sonntag unter Berufung auf die zuständigen Landschaftsverbände Westfalen-Lippe und Rheinland. Die Anerkennungsquote liege mit 21 Prozent deutlich höher als im Bundesdurchschnitt. Gleichzeitig liegen in den Behörden viele Fälle, über die noch nicht entschieden wurde: 1045 Anträge auf Anerkennung eines Corona-Impfschadens seien noch in Bearbeitung.