Kampf gegen Corona Politiker und Lobbyisten verlangen Abkehr von der Inzidenz als einzigem Maßstab

Die Inzidenz verliert laut Gesundheitsminister Spahn zunehmend an Bedeutung. Stattdessen soll die Situation in den Krankenhäusern stärker in den Fokus rücken. Auch andere Politiker und Verbände argumentieren so.