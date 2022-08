In Deutschland steigt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) die Zahl der bekannten Infektionen um 52.939 auf über 31,9 Millionen. Das sind 14.451 Fälle weniger als am Mittwoch vor einer Woche, als 67.390 Ansteckungen verzeichnet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 275,3 von 288,5 am Vortag.